Лукашенко рассказал об отношении Путина к украинцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам в Кремле, что он и его российский коллега Владимир Путин не хотят, чтобы страдал братский украинский народ. Его цитирует госагентство БелТА.

«Я прямо говорю: ни я, ни Путин — мы вчера тоже эту проблему обсуждали — не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим!» — сказал глава белорусского государства.

Накануне Лукашенко заявил, что если Российской Федерации понадобится помощь в переговорах с Украиной, его страна предоставит ее. При этом он отметил, что не видит смысла для Москвы вести диалог с Киевом. Белорусский лидер также сказал, что вести переговоры необходимо с теми силами, что стоят за Украиной. Самих украинцев он назвал подносчиками снарядов.

До этого Путин заявил, что считает украинцев братским народом, а юго-восток Украины — территорией проживания русских людей.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.