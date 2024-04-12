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Слуцкий увидел признаки раздвоения личности у главы МВД Эстонии

Слуцкий: русофобия в Эстонии находится на стадии политической шизофрении

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя намерение главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса предложить властям страны признать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией, заявил, что у главы ведомства есть признаки раздвоения личности. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Только при наличии клинических признаков раздвоения личности (а тут они налицо!), можно одновременно поддерживать явно террористический киевский режим, нацеленный на убийство мирных граждан, и называть террористической несущую добро и мир Православную церковь», — подчеркнул Слуцкий.

По его словам, в Эстонии русофобия уже дошла до стадии политической шизофрении.

До этого Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (парламенту) признать Русскую православную церковь террористической организацией.

ERR писал, что эстонская церковь, по сути, отвергла требование Ляэнеметса выйти из подчинения Московского патриархата.

Эстонская православная церковь Московского патриархата получила право самоуправления в 1920 году, что было подтверждено томосом (грамотой о независимости), которую ЭПЦ выдал глава Русской православной церкви (РПЦ) Алексий II в 1993 году.

Ранее Легойда оценил слова главы МВД Эстонии о «террористической деятельности» РПЦ.

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