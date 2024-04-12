Лавров: Британия боится, что ее граждане увидят красоту Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему власти Великобритании не рекомендуют посещать Белоруссию своим гражданам. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, в Британии боятся, что подданные королевства увидят реальную жизнь и красоту Белоруссии.

12 апреля глава российского МИД прибыл в столицу Белоруссии Минск на саммит глав МИД стран СНГ.

Предполагается, что в Минске Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Средней Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также обсудит ход работ по выполнению договоренностей, достигнутых на первом саммите 14 октября 2022 года, который прошел в Астане.

Темой встречи глав МИД стран СНГ станет укрепление региональной безопасности.

8-9 апреля Лавров находился в КНР. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать президенту России Владимиру Путину искренние слова приветствия.

Ранее в Кремле оценили взаимодействие России и Белоруссии в космосе.