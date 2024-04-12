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Лавров: Британия боится, что ее граждане увидят красоту Белоруссии

Глава МИД Лавров: в Британии боятся, что ее подданные увидят жизнь Белоруссии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему власти Великобритании не рекомендуют посещать Белоруссию своим гражданам. Его слова приводит ТАСС.

По мнению дипломата, в Британии боятся, что подданные королевства увидят реальную жизнь и красоту Белоруссии.

12 апреля глава российского МИД прибыл в столицу Белоруссии Минск на саммит глав МИД стран СНГ.

Предполагается, что в Минске Лавров примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Средней Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также обсудит ход работ по выполнению договоренностей, достигнутых на первом саммите 14 октября 2022 года, который прошел в Астане.

Темой встречи глав МИД стран СНГ станет укрепление региональной безопасности.

8-9 апреля Лавров находился в КНР. Он встретился с главой МИД КНР Ван И и Си Цзиньпином. Последний во время переговоров попросил передать президенту России Владимиру Путину искренние слова приветствия.

Ранее в Кремле оценили взаимодействие России и Белоруссии в космосе.

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