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В МИД РФ назвали путем в никуда конференцию по урегулированию на Украине

Лавров назвал путем в никуда конференцию по Украине в Швейцарии

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал путем в никуда конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая сейчас проходит в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю», — сказал дипломат.

Лавров напомнил, что позицию Российской Федерации глава государства Владимир Владимирович Путин в очередной раз изложил в ходе беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мне нечего добавить. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному», — сказал глава МИД РФ.

Накануне Путин согласился с предложением Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

В начале марта журналисты WSJ опубликовали условия мирного соглашения, которое обсуждали Россия и Украине в апреле 2022 года в Стамбуле. Согласно основным положениям, от Киева хотели обязательства быть нейтральным государством, не участвующим в военных блоках, ограничить численность своей армии и оставить Крым под контролем России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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