Байден превзошел Трампа в борьбе с Китаем

Министерство торговли США при администрации президента Джо Байдена уже внесло в черный список больше компаний из Китая, чем при Дональде Трампе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что при Байдене, на данный момент, в черный список попали 319 компаний из Китая. При Трампе минторг США внес в черный список всего 306 китайских компаний.

До этого сообщалось, что Китай ввел контрмеры против двух американских компаний за продажу оружия Тайваню. Речь идет об General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems. Подчеркивается, что они участвуют в продаже оружия Тайваню.

Отмечается, что речь идет о заморозке любого имущества компаний в Китае, а также запрет выдавать визы и посещать страну высшему руководству этих компаний. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 11 апреля.

Также заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что Вашингтон будет считать Пекин ответственным за продвижение Вооруженных сил РФ на Украине. По словам Кэмпбелл, победы российской армии на Украине США будут рассматривать не как «уникальные действия России», а как «объединенный комплекс действий, поддерживаемый Китаем, а также Северной Кореей».

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.