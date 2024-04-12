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В США признали, что Россия скоро добьется успехов на Украине

Bloomberg: РФ в ближайшие недели может добиться значительных успехов на Украине

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Виталий Аньков/РИА Новости

Россия в ближайшее время может добиться серьезных успехов в рамках украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Усиливаются опасения, что российские войска могут добиться значительных успехов в ближайшие недели», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что генерал Кристофер Каволи, глава Европейского командования, сообщал Комитету палаты представителей по вооруженным силам о нормировании Украиной своих артиллерийских снарядов «в ожидании, что они могут закончиться».

Как пишет Bloomberg, ВС РФ, «почувствовав момент слабости Украины», нанесли удары по критически важной инфраструктуре страны, нанеся ей самый серьезный ущерб за более чем два года конфликта.

До этого администрация президента США Джо Байдена выразила разочарование отношениями как с республиканцами, так и с Европой в вопросе оказания помощи Украине.

По данным источников Bloomberg, у США нет альтернативного плана военной поддержки Украины, кроме заблокированных на уровне конгресса $60 млрд.

Ранее США предложили финансировать Киев за счет доходов от активов РФ.

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