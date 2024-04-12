Посол Словении прибыла в МИД РФ

Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет прибыла в здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве, куда она была вызвана в связи с высылкой Любляной сотрудника российского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в МИД РФ послу Словении объявят об ответных мерах Москвы. Бавдаж-Курет проследовала в здание министерства без комментариев.

21 марта Словения объявила сотрудника российской дипломатической миссии в стране нежелательной персоной в связи с «осуществлением деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом». В МИД РФ заявили, что ответят на это.

Также 29 марта, МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Кишинева. В качестве ответной меры российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ.

Ранее МИД пообещал ответить Латвии на недружественный жест.