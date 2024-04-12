Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Словении прибыла в МИД РФ

Вызванная в МИД РФ посол Словении прибыла в здание министерства

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет прибыла в здание министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве, куда она была вызвана в связи с высылкой Любляной сотрудника российского посольства. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в МИД РФ послу Словении объявят об ответных мерах Москвы. Бавдаж-Курет проследовала в здание министерства без комментариев.

21 марта Словения объявила сотрудника российской дипломатической миссии в стране нежелательной персоной в связи с «осуществлением деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом». В МИД РФ заявили, что ответят на это.

Также 29 марта, МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Кишинева. В качестве ответной меры российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в РФ.

Ранее МИД пообещал ответить Латвии на недружественный жест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами