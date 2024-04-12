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В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям

В МИД РФ заявили, что рассуждать с США об альтернативе ДСНВ бессмысленно

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Разговоры об альтернативе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не имеют смысла, Соединенным Штатам необходимо перестать строить иллюзии относительно новых договоров с Россией в сфере контроля и ограничений вооружений, поскольку Вашингтон не уважает интересы Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Владимир Ермаков.

«Что касается судьбы Договора о СНВ и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно», — подчеркнул он, добавив, что также не имеет смысле на данный момент говорить об урегулировании мирным способом «любых других» проблем и вопросов в сфере стратегической стабильности.

По словам Ермакова, Вашингтон на сегодняшний день не готов к ведению равноправного диалога с Москвой. В США, подчеркнул дипломат, также отказываются уважать коренные интересы России и предметно работать над снижением градуса напряженности между двумя державами.

В этой связи, отметил Ермаков, Соединенным Штатам не следует строить иллюзии относительно возможности заключения с Россией каких-либо новых договоров по ограничению вооружений.

До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стратегический диалог Москвы и Вашингтона с прицелом на новые договоренности по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен лишь после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получал предложений от США о встрече по стратегической стабильности.

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