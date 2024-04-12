Путин заявил о возможности возвращения к проекту стамбульского договора

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Кремле согласился, что стоит вернуться к проекту стамбульского договора между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

Во время их переговоров Лукашенко предложил «достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — сказал в ответ Путин.

По мнению белорусского президента, российские инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик у военных. Он заявил, что в договоре «разумные» позиции, «приемлемые для Украина», с которыми Украина согласилась.

Переговоры Путина и Лукашенко длились почти четыре часа. Главы двух государств продолжат общение 12 апреля. В пятницу они также примут участие в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

Ранее Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения споров с Украиной.