Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России выделят средства на развитие космической ядерной энергетики

Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

close
100%
Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Российской Федерации совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» должно до 15 июня выделить финансирование на развитие космической ядерной энергетики. Это поручение дал президент Владимир Путин, перечень по итогам совещания с кабмином опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено выделить необходимые средства из федерального бюджета, начиная с 2024 года, для выполнения мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».

В рамках этого поручения особое внимание должно быть уделено развитию имеющегося научно-технического потенциала в области космической ядерной энергетики.

Также Путин поручил правительству разработать и представить в администрацию главы государства основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию. Срок выполнения поручения определен до 30 апреля. Согласно документу, разработанные правительством принципы будут обсуждаться на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии руководителей регионов.

Ранее буддисты попросили Путина помочь со строительством храма в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами