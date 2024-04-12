В России выделят средства на развитие космической ядерной энергетики

Правительство Российской Федерации совместно с «Роскосмосом» и «Росатомом» должно до 15 июня выделить финансирование на развитие космической ядерной энергетики. Это поручение дал президент Владимир Путин, перечень по итогам совещания с кабмином опубликован на сайте Кремля.

Правительству поручено выделить необходимые средства из федерального бюджета, начиная с 2024 года, для выполнения мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».

В рамках этого поручения особое внимание должно быть уделено развитию имеющегося научно-технического потенциала в области космической ядерной энергетики.

Также Путин поручил правительству разработать и представить в администрацию главы государства основные принципы подготовки новых национальных проектов и подходы к их финансированию. Срок выполнения поручения определен до 30 апреля. Согласно документу, разработанные правительством принципы будут обсуждаться на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при участии руководителей регионов.

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