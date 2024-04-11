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Путин заявил, что Украина сама должна решить, с какими странами взаимодействовать

Путин заявил, что Украина сама должна решить, где ее счастье

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Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Украина сама должна решить, с какими странами ей взаимодействовать, и вернется ли она к отношениям с Москвой и Минском.

Во время беседы двух лидеров Лукашенко заявил, что ему бы хотелось, «чтобы и украинцы были с нами». Он выразил мнение, что в скором времени Украина «одумается и поймет, где ее счастье».

«Пускай они решают сами», — сказал Путин, комментируя его слова.

До этого российский президент на переговорах с Лукашенко заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирного урегулирования спорных вопросов с Украиной. По его словам, российские власти всегда были склонны к мирному разрешению споров.

Переговоры Лукашенко и Путина завершились спустя почти четыре часа, 12 апреля они снова встретятся, чтобы продолжить их. В пятницу они также примут участие в мероприятии по случаю дня космонавтики и пообщаются с космонавтами.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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