Путин назвал чушью заявления Запада об агрессивной политике РФ

Президент Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что заявления Запада об агрессивной политике России — чушь, сообщает РИА Новости.

«Это чушь, нужная правящим, как раньше говорили, кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и все», — заявил глава государства.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ и в дальнейшем «продолжает агрессию против Украины» и представляет угрозу для всех принципов международной системы. Он также выразил уверенность в том, что России не удастся взять под свой контроль Киев.

В ходе своего визита во Францию Блинкен подчеркнул, что Украина находится в критической ситуации в конфликте и нуждается в срочной поддержке со стороны Запада. При этом дипломат добавил, что американское руководство не хочет прямого вооруженного противостояния с РФ на Украине.

Накануне главком НАТО в ЕС Кристофер Каволи заявил, что Россия делает втрое больше снарядов, чем весь альянс.

Ранее Путин назвал бредом заявления о возможном нападении РФ на НАТО.