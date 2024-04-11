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МИД Эстонии назвал удары Украины по российским нефтезаводам «самообороной»

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал удары ВСУ по российским НПЗ самообороной

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Global Look Press

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) «самообороной», призвав «не драматизировать» такое развитие событий. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, Украина наносит удары по «военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим боевые машины».

«Если удары по военным объектам на российской территории помогают уменьшить российские доходы и усложняют для России ведение этой войны, то эти удары служат правильной цели», — написал Цахкна.

Он подчеркнул, что единственное, что могут сделать союзники Украины – предоставить больше средств ПВО для защиты ее собственной инфраструктуры.

22 марта Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что США недовольны ударами Киева по НПЗ.

Ранее глава Пентагона публично раскритиковал удары Киева по российским нефтезаводам.

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