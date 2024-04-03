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В Грузии призвали «прекратить истерику» из-за закона об иноагентах

Правящая партия Грузии призвала прекратить истерику из-за закона об иноагентах

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Mamuka Mdinaradze/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер парламентского большинства, исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе призвал оппозицию и всех несогласных «прекратить истерику» касательно законопроекта об иностранных агентах. Об этом сообщает портал Newsgeorgia.ge.

Он подчеркнул, что в правящей партии не видят причин для критики законопроекта. Мдинарадзе добавил, что парламентское большинство хочет принять закон до конца весенней сессии – в последнюю пятницу июня.

До этого сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» повторно внесет на рассмотрение в парламент страны законопроект об иностранных агентах. По его словам, парламентское большинство приняло такое решение после консультаций с политическим советом.

В марте председатель грузинской партии «Сила народа» Созар Субари заявил, что закон «о прозрачности иностранного влияния» нужно принять, так как стране необходимо защищать свой суверенитет и демократию.

10 марта 2023 года парламент Грузии после массовых протестов в стране большинством голосов проголосовал против закона об иноагентах. На тот момент действующий премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что власти не планируют возвращаться к этому закону.

Ранее грузинские депутаты чуть не подрались из-за «аналога российского закона».

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