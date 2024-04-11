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В МИД РФ рассказали о контактах Москвы и Вашингтона по оружию в космосе

Рябков: делегации России и США поддерживают контакты по оружию в космосе

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МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон на различных международных площадках поддерживают контакты по вопросам, связанным с размещением оружия в космосе. Его слова приводит ТАСС.

«Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон — администрация США — продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос», — заявил Рябков.

Он подчеркнул, что российская сторона дает исчерпывающие комментарии «на всех уровнях».

До этого сообщалось, что Вашингтон готовит план ответа на опасность, которая может исходить от Москвы в космосе, заявил американский конгрессмен Майк Тернер. По его словам, речь идет об «очень серьезной угрозе». По мнению экспертов, американцы могли принять за противоспутниковое оружие разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс».

В феврале появилась информация, что США не уверены насчет разработки Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

Ранее в МИД РФ заявили о желании сохранить космос свободным от оружия.

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