В МИД РФ заявили о желании сохранить космос свободным от оружия

Россия готова к диалогу на равных правах со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, однако не все государства согласны на это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу», — отметила представитель МИД.

Накануне помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что власти США на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает мнение Вашингтона о новом космическом оружии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема размещения ядерного оружия в космосе относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Китай и Таиланд договорились о мирном освоении Луны и космоса.