Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили о желании сохранить космос свободным от оружия

Захарова: РФ готова к диалогу для сохранения космоса свободным от оружия

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия готова к диалогу на равных правах со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия, однако не все государства согласны на это. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу», — отметила представитель МИД.

Накануне помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам заявил, что власти США на высоком уровне обращаются к России из-за того, что Москва оспаривает мнение Вашингтона о новом космическом оружии.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема размещения ядерного оружия в космосе относится к потенциальной сфере для диалога между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Китай и Таиланд договорились о мирном освоении Луны и космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами