Политолог: наложение санкций — это серьезный бизнес Запада

Наложение и снятие санкций является серьезным бизнесом США и Евросоюза. Такое мнение в беседе с «Радио 1», высказал директор центра политической информации Алексей Мухин, комментируя решение высшего суда ЕС отменить первоначальные акты о введении рестрикций против российских миллиардеров Петра Авена и Михаила Фридмана.

«Достаточно посмотреть на пример Олега Дерипаски, который пытался снять американские санкции, но по результату с него сняли очень много денег, а санкции остались. Это бизнес, это общий тренд. Напомню: это незаконно. И инициаторы санкций вовлекают другие страны, другие персоны в свою криминальную деятельность», — отметил Мухин.

Он предположил, что с Фридмана и Авена будут продолжать снимать деньги за снятие санкций. После отмены ограничений их снова введут, чтобы зарабатывать дальше, подчеркнул он.

Политолог также выразил мнение, что единственное спасение — не обращать внимания на санкции. Тем более, что Россия, Китай, Индия, Иран сейчас активно формируют альтернативную инвестиционную реальность, отметил Мухин.

В начале апреля Европейский суд в Люксембурге постановил отменить первоначальные акты о введении персональных санкций с Фридмана и Авена. Решение опубликовано на сайте инстанции. Соответствующий иск подали сами бизнесмены весной 2022 года.

Позднее РИА Новости со ссылкой на представителя Евросоюза сообщило, что решение по обжалованию вердикта суда ЕС о снятии санкций с Авена и Фридмана примет совет ЕС. При этом отмечалось, что несмотря на решение суда ЕС, санкции против бизнесменов пока остаются в силе.

Европейские чиновники и эксперты заявили, что решение суда ЕС о снятии персональных санкций с российских бизнесменов может стать тревожным прецедентом для оспаривания введенных Евросоюзом ограничений.

Ранее в ЕС заговорили о новом санкционном режиме против России.