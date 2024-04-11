Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польская оппозиция пообещала не пускать мигрантов в подконтрольные ей регионы

Оппозиция Польши не позволит принимать мигрантов в управляемых ею регионах

close
100%
Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) не позволит принимать мигрантов в тех регионах, где имеет большинство в органах власти. Об этом сообщил глава парламентской фракции Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

Он заверил, что органы местного самоуправления, где власть имеет ПиС, не будут соглашаться на принятие мигрантов.

Как заявил Блащак, миграционный пакт в случае принятия создаст угрозу для Польши. По его словам, миграционная политика ЕС является катастрофой для стран политического объединения и повышает риск терактов. Реализация пакта снизит безопасность страны, подчеркнул Блащак.

Ранее польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных выходцев из-за рубежа в концентрационные лагеря, возведенные во времена Второй мировой войны, после чего скандальным заявлением артиста заинтересовалась генеральная прокуратура.

До этого руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предупредил, что проблема миграции в Европе может привести к падению правительств на континенте.

Ранее стало известно, что Польша перестроит забор на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами