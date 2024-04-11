Польская оппозиция пообещала не пускать мигрантов в подконтрольные ей регионы

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (ПиС) не позволит принимать мигрантов в тех регионах, где имеет большинство в органах власти. Об этом сообщил глава парламентской фракции Мариуш Блащак, пишет РИА Новости.

Он заверил, что органы местного самоуправления, где власть имеет ПиС, не будут соглашаться на принятие мигрантов.

Как заявил Блащак, миграционный пакт в случае принятия создаст угрозу для Польши. По его словам, миграционная политика ЕС является катастрофой для стран политического объединения и повышает риск терактов. Реализация пакта снизит безопасность страны, подчеркнул Блащак.

Ранее польский сатирик и актер Ян Петшак предложил направлять нелегальных выходцев из-за рубежа в концентрационные лагеря, возведенные во времена Второй мировой войны, после чего скандальным заявлением артиста заинтересовалась генеральная прокуратура.

До этого руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг предупредил, что проблема миграции в Европе может привести к падению правительств на континенте.

Ранее стало известно, что Польша перестроит забор на границе с Белоруссией.