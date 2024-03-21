Польша перестроит забор на границе с Белоруссией

Польша начинает модернизацию границы с Белоруссией, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек в среду в сейме страны. Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с продолжающимися незаконными пересечениями границы мигрантами, несмотря на принятые меры, было принято решение о начале работ по улучшению ограждения», — цитирует Мрочека РАР.

Он отметил, что власти планируют устранить недостатки как физических, так и электронных компонентов ограждения.

«Ограждение не является достаточно надежным и требует действий для повышения его эффективности», — подчеркнул заместитель министра. Он добавил, что работы будут иметь «широкий спектр» и уже в настоящее время проводятся при участии научно-технических центров для оценки предлагаемых решений.

Мрочек сообщил, что на данный момент граница Польши с Белоруссией и Россией постоянно контролируется пешими патрулями, транспортными средствами на земле и воздушными судами. «Более 3 тысяч пограничников в настоящее время выполняют задачи по охране государственной границы на указанных участках», — отметил он.

Заместитель главы МВД Мачей Душчык сообщил, что финансирование усиления ограждения будет осуществлено за счет средств Европейского союза в размере около 44 миллионов злотых (приблизительно 11 миллионов долларов).

По его словам, завершение работ запланировано на конец июня 2025 года.

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