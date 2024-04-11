Букингемский дворец надавил на Уэльс

Дворцовый чиновник из Букингемского дворца связывался с уэльским правительством, чтобы удостовериться в неприкосновенности короля Великобритании Карла III. Поводом для беспокойства стало принятия в Уэльсе Закона о сельском хозяйстве, пишет газета Guardian.

«Королевские придворные <…> оказывали давление на правительство Уэльса, чтобы король Карл не был привлечен к ответственности за преступления в области сельского хозяйства по новому закону», — уточнило издание.

Отмечается, что в правительстве Уэльса заверили дворец в иммунитете короля. Представитель Букингемского дворца также удостоверился, что министры при разработке документа учли конвенции, согласно которым против монарха как главы государства не может быть возбуждено ни уголовное, ни гражданское дело.

В начале апреля газета Fox News сообщила, что король Великобритании Карл III, скорее всего, жалеет об упущении в воспитании сыновей, принцев Гарри и Уильяма.

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