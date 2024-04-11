Европарламент не согласовал финансирование Совета ЕС из-за Украины

Европейский парламент (ЕП) отказался согласовывать документ о финансировании Совета Европейского союза (ЕС), пока Украине не предоставят новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сообщил член законодательного органа Ги Верхофстадт.

«Парламент отказывается финансировать бюджет Совета ЕС до тех пор, пока его члены не примут решение о поддержке Украины», — написал он.

Верхофстадт пояснил, что речь идет о поставке на Украину дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом он не стал уточнять, сколько именно их планируется передать Киеву.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинские власти «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. По его словам, сейчас Киев нуждается хотя бы в семи батареях ЗРК Patriot.

Позже вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, сколько всего средств страны — члены и институты регионального содружества потратили на помощь Украине. Как он сказал, с начала российской специальной военной операции (СВО) Брюссель предоставил Киеву более €88 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольцы за отказ поставлять ракеты Taurus в зону конфликта.