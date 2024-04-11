Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европарламент не согласовал финансирование Совета ЕС из-за Украины

Европарламент отказался финансировать Совет ЕС, пока Киев не получит ЗРК Patriot

close
100%
Global Look Press

Европейский парламент (ЕП) отказался согласовывать документ о финансировании Совета Европейского союза (ЕС), пока Украине не предоставят новые системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) сообщил член законодательного органа Ги Верхофстадт.

«Парламент отказывается финансировать бюджет Совета ЕС до тех пор, пока его члены не примут решение о поддержке Украины», — написал он.

Верхофстадт пояснил, что речь идет о поставке на Украину дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. При этом он не стал уточнять, сколько именно их планируется передать Киеву.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

9 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинские власти «отчаянно просят» у объединения передать им новые системы ПВО. По его словам, сейчас Киев нуждается хотя бы в семи батареях ЗРК Patriot.

Позже вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис рассказал, сколько всего средств страны — члены и институты регионального содружества потратили на помощь Украине. Как он сказал, с начала российской специальной военной операции (СВО) Брюссель предоставил Киеву более €88 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольцы за отказ поставлять ракеты Taurus в зону конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами