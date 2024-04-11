Зампостпреда России при ОБСЕ: мир в Европе невозможен без России

Заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что устойчивый мир в Европе может быть достигнут только с участием России. Его слова приводит ТАСС.

«Следует понимать: прочный и справедливый мир в Европе и мире невозможен на основе инициатив, продвигаемых в обход России», — заявил он.

По его словам, это касается обсуждений украинской «формулы мира» в Швейцарии и других подобных мероприятий.

10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе.

В российском посольстве сообщили, что швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Там добавили, что даже, если бы такое предложение поступило, Россия бы отказалась от участия.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров по украинской «формуле мира».