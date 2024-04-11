Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зампостпреда России при ОБСЕ: мир в Европе невозможен без России

Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: мира в Европе невозможно достичь в обход РФ

close
100%
Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич заявил, что устойчивый мир в Европе может быть достигнут только с участием России. Его слова приводит ТАСС.

«Следует понимать: прочный и справедливый мир в Европе и мире невозможен на основе инициатив, продвигаемых в обход России», — заявил он.

По его словам, это касается обсуждений украинской «формулы мира» в Швейцарии и других подобных мероприятий.

10 апреля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что первая мирная конференция по Украине без участия России может позволить договориться о том, когда и как привлечь Москву к этому процессу. По словам главы внешнеполитического ведомства Швейцарии, необязательно, чтобы представители российской стороны были на конференции в первый день. Он также напомнил о существующих разных взглядах на роль Москвы в переговорном процессе.

В российском посольстве сообщили, что швейцарские власти не направляли России приглашения на конференцию по Украине в Бюргенштоке. Там добавили, что даже, если бы такое предложение поступило, Россия бы отказалась от участия.

Ранее в Кремле оценили возможность переговоров по украинской «формуле мира».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами