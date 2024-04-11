Глава Гагаузии обвинила президента Молдавии во лжи

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале раскритиковала заявления президента страны Майи Санду о том, что власти в Кишиневе сотрудничают с регионом.

«У меня есть вопросы к Санду… Вы не признаете мое избрание, не подписываете указ о моем включении в состав правительства, отказываетесь вести диалог со мной и исполнительной властью автономии», — написала Гуцул.

По ее словам, Санду врет, что Гагаузия не платит ни одного лея в государственный бюджет Молдавии.

«Гагаузские предприятия отчисляют налоги... Ложь из уст президента унижает гагаузов, выставляет их нахлебниками на шее у других жителей страны», — добавила Гуцул.

Накануне глава Гагаузии резко высказалась о визите Санду в регион. По ее словам, Майя Санду приехала в Гагаузию «исподтишка» во время рабочей поездки главы Гагаузии Евгении Гуцул за пределы региона — в Москву. На этой неделе глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила, что просила на встрече с президентом России Владимиром Путиным льготные пошлины для сельхозпроизводителей автономии и скидку на газ.

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