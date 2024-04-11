В США обеспокоились последствиями снижения возраста мобилизации на Украине

Cнижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет может привести к ликвидации целого поколения молодых граждан страны. Об этом пишет The New York Times.

В материале указывается, что Украина столкнулась с критической проблемой в области демографии – в стране мало молодых мужчин. В связи с этим Киеву необходимо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

Как пишет NYT, мужчины до 30 лет, которые составляют костях вооруженных сил страны, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», пишут авторы. Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, который указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение».

«Решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев», — говорится в тексте.

2 апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала причину ужесточения мобилизации на Украине.