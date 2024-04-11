Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США обеспокоились последствиями снижения возраста мобилизации на Украине

NYT: снижая возраст мобилизации, Киев может лишиться поколения молодых украинцев

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Cнижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет может привести к ликвидации целого поколения молодых граждан страны. Об этом пишет The New York Times.

В материале указывается, что Украина столкнулась с критической проблемой в области демографии – в стране мало молодых мужчин. В связи с этим Киеву необходимо найти баланс между противодействием «непрекращающемуся наступлению России путем увеличения численности войск» и риском уничтожения целого поколения.

Как пишет NYT, мужчины до 30 лет, которые составляют костях вооруженных сил страны, являются частью самого малочисленного населения Украины. Это связано с тем, что в 1990-е годы в стране возникла «неуверенность в завтрашнем дне», пишут авторы. Газета ссылается на заместителя директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александра Гладуна, который указывает, что эта неуверенность «повлияла на репродуктивное поведение».

«Решение Зеленского о призыве мужчин в армию с 25 лет чревато дальнейшим сокращением этого небольшого поколения украинцев», — говорится в тексте.

2 апреля Зеленский подписал сразу несколько законов об изменении условий мобилизации на Украине. Он опустил призывной возраст до 25 лет и убрал категорию «ограниченно годен». Кроме того, в стране появятся электронные кабинеты призывников. В ВСУ тем временем требуют снизить планку возраста мобилизации еще больше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала причину ужесточения мобилизации на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами