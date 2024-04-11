Аланды после вступления Финляндии в НАТО останутся нейтральными

Аландские острова после вступления Финляндии в НАТО намерены сохранять нейтралитет и оставаться демилитаризованной зоной, при этом граждане региона поддержали решение Хельсинки вступить в Североатлантический альянс. Об этом в беседе с ТАСС заявил спикер парламента архипелага Йорген Петтерссон.

«Жители Аландских островов поддержали вступление Финляндии в НАТО при том, что острова продолжают оставаться нейтральной и демилитаризированной зоной», — подчеркнул Петтерссон.

Спикер парламента Аландских островов добавил, что в течение разных исторических периодов, включая Первую и Вторую мировые войны и остальные важнейшие геополитические события в международных отношениях, стремление граждан региона оставаться нейтральными в межгосударственных конфликтах лишь усиливалось. «Мы должны оставаться зоной мира», — подытожил спикер.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Финляндия не будет предпринимать никаких мер против российского консульства на Аландских островах.

Ранее в Финляндии придумали новый запрет для россиян.