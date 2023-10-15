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В Финляндии придумали новый запрет для россиян

Кандидат в президенты Финляндии призвал запретить россиянам иметь два паспорта

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Граждане России не должны иметь возможность получить двойное гражданство, заявил кандидат в президенты Финляндии, бывший министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает Lapin Kansa. По его словам, россияне, захотевшие получить гражданство Финляндии, должны отказаться от своего паспорта своей родины.

«Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства, финское и российское. Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами», — говорится в материале.

Как отмечает Lapin Kansa, Хаависто выступил и против закрытия консульства России на Аландских островах. Издание подчеркивает, что экс-глава МИД Финляндии является фаворитом президентской гонки, согласно последним соцопросам.

Ранее финны развернули более 100 автомобилей с российской регистрацией.

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