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Венгрия опасается, что НАТО будет участвовать в конфликте на Украине

В канцелярии премьера Венгрии опасаются вовлечения НАТО в конфликт на Украине

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Shutterstock

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт опасается вовлечения стран НАТО в украинский конфликт, альянс готовится к соответствующему развитию событий. Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит ТАСС.

«Ведущие политики Европы говорят о необходимости отправки солдат на Украину, и самое тревожное заключается в том, что НАТО также изменила свой курс», — подчеркнул он.

Гуйяш добавил, что альянс на данный момент пока не является непосредственным участником конфликта, однако «готовится к практическому участию в войне». С этой целью НАТО создает фонд в размере $100 млрд для осуществления военной и финансовой помощи Киеву, а также для обучения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт не готов вносить свой вклад в фонд военной помощи Украине на €100 млрд. Он обратил внимание, что для выполнения решения, «несущего угрозу войны», деньги венгерских налогоплательщиков не годятся.

Ранее в Венгрии предрекли, что Украину не пригласят в НАТО.

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