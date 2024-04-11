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Лавров объяснил, почему США тормозят реформы МВФ и Всемирного банка

Лавров: США замедляют реформы в МВФ и Всемирном банке, боясь утратить влияние

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Алексей Майшев/РИА Новости

Соединенные Штаты стремятся затормозить реформы в Международном валютном фонде (МВФ), а также Всемирном банке, поскольку опасаются потерять свое влияние на эти структуры. Об этом на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаетРИА Новости.

«Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений», — подчеркнул он.

По словам министра, такое положение дел и отношение США к упомянутым организациям является недемократичным и нечестным.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что проблема необходимости реформ международной валютно-финансовой системы в последние годы стала актуальной. В этой связи Россия в рамках БРИКС намерена осуществлять деятельность именно в этом направлении.

До этого сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что к концу десятилетия темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,8% в год.

Ранее в МВФ прокомментировали решение стран конфисковать активы РФ.

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