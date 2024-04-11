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В МИД РФ указали на необходимость активизировать работу БРИКС по антитеррору

Лавров: теракт в «Крокусе» показал важность работы БРИКС по антитеррору

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» показал необходимость активизации совместной работы стран БРИКС по антитеррору. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что организация уделяет большое внимание развитию контртеррористического сотрудничества в ходе подготовки саммита в Казани.

«У нас есть рабочая группа БРИКС по антитеррору, в ее составе пять подгрупп. Недавние трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле» вновь продемонстрировали необходимость активизации совместных усилий специалистов в этих областях и законодателей по противодействию этому мировому злу», — подчеркнул Лавров.

До этого журналист Константин Кеворкян в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний телефонный разговор министра обороны Франции Себастьяна Лекорню с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу. Он полагает, что звонок связан с заявлениями французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военного контингента НАТО на Украину.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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