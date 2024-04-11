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Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину

Die Zeit: Трамп отказался ехать на Украину по приглашению Зеленского

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Jay Paul/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп отклонил приглашение украинского лидера Владимира Зеленского посетить Украину и рассказал о планах урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает Die Zeit.

«С Зеленским не было никаких контактов, а экс-президент Трамп публично заявил, что ему нецелесообразно ехать на Украину сейчас», — приводит издание выдержку из сообщения предвыборного штаба Трампа.

Как отмечает газета, Зеленский ранее просил Трампа приехал на Украину и «объяснить свои идеи мира».

До этого Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах он разрешит украинский конфликт через переговоры. Политик отметил, что у него есть важные сообщения для президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, которыми он не будет делиться с миром. Трамп утверждал, что он обладает планом действий, который, по его мнению, может привести к успешному разрешению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.

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