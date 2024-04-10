В Госдуме рассказали о будущей альтернативе ДОВСЕ

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в будущем после урегулирования украинского кризиса будут необходимы новые соглашения в качестве альтернативы Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Лента.ру».

«Когда ситуация в мире стабилизируется, нам необходимо будет пересмотреть многие соглашения в силу того, что невыполнение прежних привело и до сих пор приводит к эскалации напряженности в Европе и в мире», - подчеркнул он, отметив, что новые международные договоры должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон, а не «каких-то элит».

По мнению депутата, на сегодняшний день многие международные структуры работают «на раскачивание» ситуации в сфере безопасности.

Он особенно отметил, что мир уже фактически стал многополярным. В этой связи фактор многополярности международных отношений стоит учитывать при разработке новых межгосударственных соглашений.

До этого Чепа заявил, что любая поддержка Украины только затянет боевые действия.

10 апреля Венгрия приостановила свое участие в ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о переговорах.