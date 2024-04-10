Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о будущей альтернативе ДОВСЕ

Депутат ГД Чепа: в будущем нужны будут новые соглашения вместо ДОВСЕ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в будущем после урегулирования украинского кризиса будут необходимы новые соглашения в качестве альтернативы Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Лента.ру».

«Когда ситуация в мире стабилизируется, нам необходимо будет пересмотреть многие соглашения в силу того, что невыполнение прежних привело и до сих пор приводит к эскалации напряженности в Европе и в мире», - подчеркнул он, отметив, что новые международные договоры должны учитывать интересы всех заинтересованных сторон, а не «каких-то элит».

По мнению депутата, на сегодняшний день многие международные структуры работают «на раскачивание» ситуации в сфере безопасности.
Он особенно отметил, что мир уже фактически стал многополярным. В этой связи фактор многополярности международных отношений стоит учитывать при разработке новых межгосударственных соглашений.

До этого Чепа заявил, что любая поддержка Украины только затянет боевые действия.

10 апреля Венгрия приостановила свое участие в ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами