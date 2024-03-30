В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о переговорах

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах с Россией являются пустой болтовней. Свое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.
«Все его заявления — это только пустая болтовня, это уход от конкретики, и… все знают о том, что не от него зависят переговоры, не от него зависит принятие решений (по территориям. – прим. ред.)», — отметил депутат.
По его словам, переговоры по урегулированию украинского конфликта главным образом зависят от США.
Кроме того, депутат призвал Зеленского снять свой же запрет на переговоры с Россией.
До этого Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.
Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла Россия. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав России вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.
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