На Украине растет разочарование государством

Опрос показал, что большинство украинцев не доверяют ни государственным органам, ни парламенту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр Разумкова.

Государственным органам не доверяют 76% опрошенных украинцев, всем политическим партиям в целом — также 76%. Институту Верховной раде выказали недоверие 74%, а судебной системе в совокупности — 70%.

Чуть более высокие результаты показали органы правопорядка и антикоррупционные структуры, которых на Украине несколько — прокуратурой недовольны 62%, национальным агентством по предупреждению коррупции — 57%, специализированной антикоррупционной прокуратуре — 56%, Национальным антикоррупционным бюро Украины — 55%.

Правительством Украины недовольны 65,5% респондентов. При этом на Украине растет число тех, кто считает, что представители Вооруженных силы способны взять власть в свои руки — так считают около 50% опрошенных.

До этого Минкульт Украины возмутился «хейтом» из-за брони для работников цирков и СМИ.

Ранее нардеп Разумков заявил, что на Украине стали бояться людей в форме из-за военкомов.