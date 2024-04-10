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Мексика прокомментировала сообщение СВР о вербовке своих граждан в ВСУ

Посол Мехиас: власти Мексики не приветствуют участие своих граждан в конфликтах

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Власти Мексики не приветствуют участие своих граждан в вооруженных конфликтах. Так посол республики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас прокомментировал данные Службы внешней разведки (СВР) о вербовке мексиканцев для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«Правительство Мексики не поощряет участие своих граждан в вооруженных конфликтах в мире», - сказал дипломат.

Мехиас подчеркнул, что у представителей Мексики в Вашингтоне нет официального подтверждения вербовки граждан. Он обратил внимание, что в случаях, когда речь идет о нарушениях закона, данные расследования «носят конфиденциальный характер».

До этого в пресс-бюро СВР РФ рассказали, что американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что французские наемники на Украине находятся в тылу Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении и опасаются попасть на линию соприкосновения с ВС РФ.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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