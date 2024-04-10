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Ряд стран выступили за усиление роли НАТО в помощи Украине

Reuters: Северная Европа и Прибалтика выступили за усиление помощи НАТО Киеву

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Страны Северной Европы, а также Эстония, Латвия и Литва поддерживают усиление роли НАТО в помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Швеции Тобиаса Биллстрема.

«Страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании помощи Украине», — говорится в сообщении издания.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что план НАТО по подавлению России провалился, а российская армия на сегодняшний день сильнее, чем когда-либо. Он также указал на потерю более миллиона граждан Украины в ходе прокси-войны Вашингтона против России.

Кроме того, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий.

Ранее Великобритания в рамках миссии НАТО направила шесть истребителей в Румынию.

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