Страны Северной Европы, а также Эстония, Латвия и Литва поддерживают усиление роли НАТО в помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Швеции Тобиаса Биллстрема.

«Страны Северной Европы и Балтии поддерживают усиление роли НАТО в оказании помощи Украине», — говорится в сообщении издания.

До этого немецкий бизнесмен Ким Дотком заявил, что план НАТО по подавлению России провалился, а российская армия на сегодняшний день сильнее, чем когда-либо. Он также указал на потерю более миллиона граждан Украины в ходе прокси-войны Вашингтона против России.

Кроме того, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий.

Ранее Великобритания в рамках миссии НАТО направила шесть истребителей в Румынию.