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Великобритания в рамках миссии НАТО направила шесть истребителей в Румынию

Лондон направил в Румынию в рамках миссии НАТО шесть истребителей Typhoon

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Global Look Press

В Румынию для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибыли шесть британских истребителей Typhoon. Об этом на своем сайте сообщают Королевские военно-воздушные силы Великобритании.

Кроме истребителей Typhoon в четырехмесячной миссии на ротационной основе по «защите восточного фланга» альянса принимают участие самолеты 9-й британской бомбардировочной эскадрильи и около 200 военнослужащих, предназначенных для обеспечения.

Авиагруппа будет базироваться на военном аэродроме Михаил Когэлничану, расположенном рядом с черноморским портовым городом Констанца. Она будет находиться в постоянной боевой готовности для перехвата российских самолетов, якобы приближающихся к воздушному пространству Североатлантического альянса.

До этого сообщалось, что в США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в 140 км от границы с Россией создадут штаб сухопутных войск НАТО.

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