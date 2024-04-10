Канцлер Австрии призвал Запад искать пути сосуществования с Россией

Канцлер Австрии Карл Нехаммер напомнил, что Россия остается частью Европы, поэтому Западу следует искать пути мирного сосуществования с Москвой. Об этом он заявил в интервью изданию Die Zeit.

По его словам, «без России не будет мира».

«Нельзя мысленно исключить из Европы Россию. Это означает, что после войны будет важно вновь найти пути для существования друг с другом. Разумеется, это также подразумевает подвижность с российской стороны», — заявил Нехаммер.

В то же время он исключил какие-либо переговоры с Россией за спиной Украины по мирному урегулированию конфликта.

До этого он заявил, что Западу необходимо привлечь страны БРИКС для переговоров по Украине, поскольку государства объединения являются «крупными игроками на международной арене». Он подчеркнул, что входящие в БРИКС Индия и Китай имеют «огромное влияние» на Москву. В связи с этим он призвал Запад выйти из «эхо-камеры».

Ранее Папа Римский заявил о необходимости РФ участвовать в переговорах по Украине.