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Папа Римский заявил о необходимости РФ участвовать в переговорах по Украине

Севастьянов: папа Римский вновь призвал Россию к переговорам с Украиной

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал Россию и Украину к мирным переговорам. Об этом сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий общение с понтификом.

В июне Швейцаря запланировала провести саммит мира по Украине, Россия туда не приглашена, напомнил Севастьянов. Папа Франциск считает, что любые переговоры по этому вопросу обязательно должны включать российскую делегацию.

В марте глава Святого престола заявлял, что «война — это всегда поражение», и что все стороны должны «прилагать все усилия для того, чтобы вести переговоры с целью покончить с войной».

По данным агентства Bloomberg, в саммите в Швейцарии примут участие от 80 до 100 стран. Позже пресс-секретарь швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что подготовительные работы к проведению конференции уже начаты, дата и место будут объявлены позже.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по урегулированию ситуации на Украине, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

Ранее папа Римский призвал РФ и Украину обменять всех пленных.

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