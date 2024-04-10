В Финляндии рассказали о падении имиджа страны в глазах россиян

Министерство иностранных дел Финляндии признало, что россияне стали хуже относиться к стране после вступления Хельсинки в НАТО. Об этом говорится в обзоре «Финляндия глазами других 2024» которое опубликовало внешнеполитическое ведомство.

«Развитие мнений о Финляндии весьма неоднозначно: в России и в странах, которые следят за российскими новостями, отношение (к Финляндии – прим. ред.) отчасти стало гораздо более негативным», - признается в сообщении МИД.

Аналитики ведомства также подсчитали, что, за последние два года Финляндия получила одно из приоритетных мест в российских средствах массовой информации. В течение 2023 года российские СМИ упоминали Финляндию около 35 тысяч раз.

До этого сообщалось, что в финском Миккели, находящемся примерно в 140 км от границы с Россией, будет размещен штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы.

Ранее посол РФ прокомментировал возможное появление ядерных сил на территории Финляндии.