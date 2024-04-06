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Посол РФ прокомментировал возможное появление ядерных сил на территории Финляндии

Посол Кузнецов: появление ядерных сил в Финляндии не останется без ответа РФ

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Sergei Grits/AP

Посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью ТАСС заявил, что в случае появления на территории Финляндии ядерного оружия НАТО Россия определенно ответит.

По его словам, Москва не может не реагировать на возможные решения финского правительства в военной сфере. Он добавил, что конкретные шаги будут прорабатываться в зависимости от реальных угроз для безопасности России.

Говоря о возможности появления ядерного оружия НАТО на финской территории, он добавил, что Москва надеется на то, что «разум все-таки возобладает».

«Финны не могут не осознавать, что без ответа российской стороны столь серьезный провокационный шаг не останется», — отметил Кузнецов.

Также он сказал, что власти Финляндии после вступления в НАТО решили примкнуть к так называемой «партии войны» против России.

До этого финский политолог Йохан Бекман заявил, что вступление в Североатлантический альянс (НАТО) является настоящей катастрофой для Финляндии.

Ранее в Финляндии высказались о возможной военной угрозе со стороны России.

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