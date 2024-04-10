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Путин провел встречу с министром труда Котяковым

Министр труда Котяков рассказал Путину о развитии «Социального казначейства»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы глава ведомства рассказал российскому лидеру о развитии системы «Социального казначейства», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно Котяков доложил Путину о работе министерства в новых регионах.

До этого Котяков в ходе совещания президента с членами правительства РФ заявил, что каждый десятый подросток в России получает первый трудовой опыт до 18 лет.

В январе Международная организация труда сообщала, что РФ вошла в пятерку стран Европы с наименьшим уровнем безработицы — показатель составил 2,9%. По данным исследования, в конце прошлого года самая низкая безработица была зафиксирована на Мальте, где доля людей, нуждающихся в работе, составила 2,5%. Далее идут Чехия и Польша (2,6% и 2,8% соответственно).

Ранее сообщалось, что безработица в России в феврале снизилась до исторического минимума.

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