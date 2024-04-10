В Совфеде выразили сожаление из-за риторики Армении по отношениям с РФ

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.Ru» заявил, что ряд тезисов от армянской стороны по поводу сотрудничества Москвы и Еревана вызывают сожаление.

Он высказал убежденность, что отношения между двумя странами – константа, которая всегда будет активной и продолжит развиваться, поскольку народы стран воспитывались в подобном ключе многие поколения.

По его словам, вызывает сожаление, что некоторые политические деятели Армении пытаются внушить общественному мнению, что Ереван отдалятся от России.

«Это очень печально, и, на мой взгляд, не совсем правильная линия поведения некоторых политических кругов Армении, потому что от этого проиграет прежде всего сама Армения. Не хотелось бы верить в то, что такая линия сомнений и публичных рассуждений такого негативного плана будет длительной», — сказал Карасин.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Ранее Песков назвал Армению близким партнером и союзником России.