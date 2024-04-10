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Песков назвал Армению близким партнером и союзником России

Песков: значение двусторонних отношений РФ и Армении сложно переоценить

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал двустороннее исполнение обязательств, заключенных между Россией и Арменией.

Чиновник выразил надежду на то, что в обозримой перспективе представится возможность личного обсуждения между президентом РФ Владимиром Путиным и руководством Армении касательно вопросов исполнения ранее заключенных договоренностей между двумя государствами.

«Они стоят на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков назвал Армению партнером и союзником Российской Федерации, с которой ее объединяют интеграционные форматы, исторически сложившиеся двусторонние отношения и гуманитарные вопросы, значение которых трудно переоценить.

«Надеемся, что на высшем уровне президенты смогут это обсудить», — добавил он.

Согласно информации пресс-секретаря, в настоящее время происходят диалоги на рабочем уровне, в рамках которых будут находить решения всех сложных моментов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена. В то же время он указал на их важность.

Ранее МИД России раскритиковал переговоры Армении с ЕС и США.

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