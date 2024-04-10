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В США обвинили Байдена в том, что он «говорит о мостах»

Экс-глава аппарата Белого дома: Байден слишком много рассуждает о мостах

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Leah Millis/Reuters

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн считает, что президент США Джо Байден «слишком много говорит о мостах». Таким образом он поставил под сомнение политическую стратегию, отметив, что он слишком сосредоточен на долгосрочных инфраструктурных проектах, при этом не уделяя внимания насущным экономическим потребностям, его слова приводит Politico.

«Я думаю, что президент слишком много говорит о мостах… Он проводит два или три мероприятия в неделю, где перерезает ленточку на мосту», — считает Клейн.

Как отмечает издание, комментарии Клейна «являются редким примером того, как светило из окружения президента открыто ставит под сомнение текущую стратегию Белого дома». Клейн покинул администрацию в феврале прошлого года, до этого инициировав «принятие большей части внутренней повестки дня» администрации Байдена.

До этого сообщалось, что нынешний президент США Джо Байден показал один из наихудших результатов одобрения своей работы на третий год правления за последние 70 лет.

Ранее в США заявили о потере популярности Байдена и лидеров стран ЕС.

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