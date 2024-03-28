В США заявили о потере популярности Байдена и лидеров стран ЕС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и многие главы Евросоюза теряют поддержку населения своих стран из-за проблем инфляции, неравенства, миграционного кризиса и усталости электората от пребывания одной и той же партии у власти. Об этом говорится в статье газеты New York Times.

Авторы материала привели результаты исследования компании Morning Consult, согласно которому показатель неодобрения Байдена (54%) ниже, чем у многих лидеров стран ЕС, при этом он самый высокий в истории США на данном этапе президентского срока.

Так, рейтинг неодобрения у канцлера Германии Олафа Шольца составляет 73%, а у президента Франции Эммануэля Макрона – 71%. Также популярностью не пользуются премьер-министр Великобритании Риши Сунак (66%) и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (59%).

«По многим показателям, Байден очень непопулярен. <...> Однако относительно своих международных коллег Байден выглядит гораздо лучше. Глобальные проблемы вызвали народный гнев. <...> Инфляция, иммиграция, неравенство и пребывание в должности», – говорится в статье.

28 марта стало известно, что в соцопросе Байден получил над Трампом небольшое преимущество.

Ранее сообщалось, что инфляция в Европе остается высокой на фоне дорогого топлива