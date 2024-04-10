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Министр обороны Литвы встретился в Зеленским в Киеве

Глава МО Литвы Касчюнас встретился с Зеленским, обещал увеличить помощь ВСУ

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Shutterstock/FOTODOM

Глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас в Киеве встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, предоставил пакет поддержки страны и пообещал Киеву увеличения военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Слова министра приводит «Sputnik.Литва».

«Визит (в Киев – прим. ред.) уже в самом разгаре, я только что встретился с президентом Зеленским, у меня была деловая, хорошая встреча, будем дальше работать. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше — мы будем искать все пути и возможности, чтобы его увеличить», — подчеркнул Касчюнас.

По словам министра обороны, на поддержку Украины власти Литвы выделили 84 млн евро из 200, запланированных на три ближайших года.

До этого Литва предложила передать Украине запчасти от своих закрытых теплоэлектростанций (ТЭЦ), чтобы Киев смог обновить энергосистему страны, поврежденную в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что Литва закупит для Украины тысячи дронов.

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