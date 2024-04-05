Литва закупит для Украины тысячи дронов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните объявила о закупке крупной партии. беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Украины. Об этом сообщает местная газета Delfi в своем Telegram-канале, ссылаясь на пресс-службу министерства обороны прибалтийской республики.

«Литва закупит для Украины около 3 000 дронов», — заявила Шимоните.

Согласно информации премьера, в ближайшее время через минобороны будет закуплено дополнительно порядка 3 тыс. FPV-дронов местного производства суммой на €2 млн.

«Мы надеемся, они будут доставлены на фронт в этом году», — добавила Шимоните.

По ее словам, в целях поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стране разрабатывается специальная программа реабилитации.

В январе глава Комитета по национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас предложил перенести производство украинских дронов в Литву.

Ранее президент Литвы раскрыл, кто в НАТО поддерживает отправку войск на Украину.