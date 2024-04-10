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Украина ратифицировала соглашения о помощи с Канадой, Латвией и Словенией

Верховная рада Украины одобрила договор о свободной торговле с Канадой

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РИА Новости

Верховная рада ратифицировала несколько соглашений с рядом государств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, депутаты одобрили договор о свободной торговле с Канадой, соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между украинским кабмином и латвийским правительством, а также договор о безвозмездном предоставлении финансирования Словенией гуманитарной помощи в сфере разминирования.

29 марта министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву, страна «опустошила кладовку».

Представитель канадских военных договорился с Киевом о том, что Оттава будет закупать украинские дроны и сразу же передавать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Блэр также отметил, что поддерживать Украину Канаде мешает ее же бюрократия.

При этом эксперты смотрят на ситуацию более пессимистично. По их оценкам, мартовской помощи иностранных партнеров Украины (около $7 млрд от МВФ, ЕС и Канады) вряд ли хватит Киеву более чем на два месяца.

Ранее стала известна причина поставок оружия Болгарией Украине.

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