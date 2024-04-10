Власти Чехии разрешили более 150 наемникам воевать на стороне Украины

Власти Чехии, в том числе президент страны Петр Павел, разрешили более 150 чешским наемникам участвовать в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), в перспективе количество наемников из этой страны может возрасти. Об этом сообщает местный телеканал CT24.

«Более 150 из них (чешских наемников — прим. ред.) получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана, однако в будущем число чехов, воюющих за Украину, может увеличиться», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

До этого министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявлял, что страны — союзники Украины в Евросоюзе и НАТО собрали деньги на покупку 300 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Липавский подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры о получении средств и приобретении еще 500 тысяч снарядов.

Ранее в Чехии заметили отсутствие стратегии у стран Запада по Украине.