В Чехии заметили отсутствие стратегии у стран Запада по Украине

Бывший глава министерства иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в статье для локального новостного портала Idnes заявил, что у стран Запада отсутствует единая стратегия в отношении Украины.

«Чем вообще занимаются премьеры и министры иностранных дел в НАТО и ЕС?» — недоумевает экс-министр.

Он задается вопросом, не было ли создание стратегии в отношении Украины и общей стратегии в отношении с РФ ключевой задачей этих объединений.

«Если у нас нет никакой единой стратегии, то Кремлю это на руку», — подчеркнул дипломат.

Заоралек обратил внимание, что в условиях вооруженного конфликта между Россией и Украиной Запад толком не знает, как поступать и, главное, к чему двигаться.

Некоторые союзные России страны продают снаряды Чехии для их последующей отправки на Украину, сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, сделки заключались тайно, а поставки ведутся через Чехию, чтобы «не подвергать поставщиков гневу Москвы». В чешском правительстве обещают, что первая партия снарядов, закупленных по чешской инициативе, может быть доставлена на Украину не позднее июня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Чехии заявили о поставках снарядов на Украину от союзников России.